رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل نقيب المهندسين بالمحافظة لبحث التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالمحافظة.وقال رئيس الجامعة، إن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين نقابة المهندسين بالمحافظة والجامعة في تصور أقسام كلية الهندسة والمزمع تنفيذها، لتكون أقسام متفردة تتناسب وإمكانات ومقومات المحافظة لاستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين وعمارة المناطق الصحراوية الحارة.وتابع «هذا بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب النقابة من تركيب وحدات الطاقة الشمسية مع الشركات المنفذة، بأسعار مخفضة، من خلال شركات معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة».