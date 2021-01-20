إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بـ17.7 مليون جنيه بالشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة إجمالية 17 مليون و700 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.ومن جهته، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة مالية بلغت 17 مليون و700 ألف جنيه، شملت إنشاء جديد لإدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة مالية 5 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الجزئي لـ29 فصل بمدرسة الطرادية الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه.وأضاف، أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة مدرسة تل محمد للتعليم الأساسي لإضافة 15 فصلا بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال توسعة مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي لإضافة 9 فصول وبتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.