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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 291 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وفض 3 أفراح وسوق تجاري بالمنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:22 م
تعقيم المنشأت
تعقيم المنشأت
المنيا ـ على حسين
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تمكنت كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، من ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإغلاق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء بجانب فض أحد الأسواق التجارية.

من ناحيته وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 290 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، ومخالفة لمنشآة، كما تم غلق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، منها 30 منشأة بمركز العدوة، و12 بمركز بني مزار، و14 بمركز مطاي، و20 بمركز أبوقرقاص، كما تم فض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء، منها حالة تجمع ببني مزار، وحالتين بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، وذلك للقضاء على تجمعات المواطنين، حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.

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