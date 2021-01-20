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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مفاجأة تنتظر الجمهور في الحلقة 19 من «لؤلؤ»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:21 م
لؤلؤ
لؤلؤ
دعاء عبد المقصود
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استطاع مسلسل "لؤلؤ" الاستحواذ على انتباه المشاهدين منذ بدء عرض أولى حلقاته عبر شبكتي ON وMbc نظرا لتصاعد الأحداث الدرامية بشكل كبير وتشابكها، وانتهت حلقة الأمس بمشهد غريب جعل الجمهور يحبس أنفاسه انتظارا لما سيحدث في حلقة اليوم، حيث ظهرت مروة الصديقة "الانتيم" للؤلؤ على معرفة ببودة أو بدر الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي.

وشهدت الحلقة الـ 18 من المسلسل أحداثها ملاحقة بعد أن استطاعت لؤلؤ العثور على والدتها مع نهاية الحفل الذي جمعها بكاميليا، بعد أن انتهت لؤلؤ من فقرتها الغنائية وصعدت كاميليا للمسرح، وهو ما دفع الجمهور لترك المسرح وفي تلك الاثناء ازدادت الأحداث سخونة بظهور والدة لؤلؤ امام سيارتها.

ولم تستوعب لؤلؤ المفاجأة حيث بكت بعد العثور على والدتها، خاصة وأن والدها والذي يقوم بدوره الفنان حمدي هيكل كان قد أقنعها ان والدتها قد توفت في السجن، وبدأت لؤلؤ بعد العثور على والدتها في تغيير حياتها تماما حيث اصطحبتها لفيلتها وسخرت جميع العاملين لديها لخدمتها.

على جانب آخر حاول والدها ابتزازها من جديد للحصول على أموال طائلة وبالفعل وافقت لؤلؤ على منحه مليون جنيه بشرط الا يتعرض لها مرة أخرى، وعلمت منه انه حصل على مبالغ مالية من طارق نصار (احمد زاهر) فذهبت الي شركته وحاولت ان ترد له المبالغ التي دفعها ولكنه رفض.

ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه حول فتاة فقيرة خرجت من أحد الملاجيء نظرا للظروف التي مرت بها بعد سجن والدتها، وتخلي والدها عنها وتحارب حتى تصبح اشهر مطربة في مصر ومن أغنى نجوم الوسط الفني.

و مسلسل "لؤلؤ" يتكون من 40 حلقة وهو من فكرة مي عمر، وكتبه بكتابته محمد مهران وأشرف على، ومن إخرج محمد سامي، ويشارك في بطولة العمل الفنان أحمد زاهر، ونجلاء بدر إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر.

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