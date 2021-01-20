وزير التعليم: لم نستثنى أي طفل مصري من مزايا التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوازرة لم تتجاهل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنها أخذت المنهج المصري للطالب العادي وأصبح هناك إطار عام لخلق مناهج موازية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد شوقي، أن وزارته لم ولن تستثنى أي طفل مصري من مزايا التعليم الجديد، فهو حق للجميع، مضيفا أن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج من 70 إلى 120 ألف، وتم تدريب 72 ألف معلم.وأفاد، أنه تم بناء مركز التميز "ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما بدأ التشغيل المبدئي ليخدم 200 طالب يوميا.جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.