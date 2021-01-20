شمال سيناء تشفط مياه الأمطار من الشوارع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، انطلاق حملة تطهير وشفط مياه الأمطار من شوارع وميادين محافظة شمال سيناء.وصرح اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه جرى التنسيق مع مجالس المدن لمتابعة مواقع تجمعات مياه الأمطار للبدء في تصريفها، وتسليك بالوعات المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الطارئة الناتجة عن الطقس السيئ.