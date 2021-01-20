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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سعد لمجرد: أحب منى واصف ومسلسلي ليس كوميديًا على الإطلاق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:08 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
حسين الجندي
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وجه الفنان سعد لمجرد، عبر برنامج "the insider بالعربي"، تحية للقديرة منى واصف ووصفها بحبيبة وست الكل وأشار الى أنه بعد حبه لوالدته يكن حبًا كبيرًا لها.

و قال للإعلامي إيلي نخله أن حلمه أن يمثل مع منى واصف، اذا هي أبدت موافقتها واعتبر أنه من الشرف أن تلعب دور والدته في مسلسله القادم.

و وصف " لمجرد" المسلسل الذي يقوم بإنتاجه زياد شويري بأنه مسلسلًا رائعًا ومن خلاله يعود للتمثيل بعد أن قدم في بداياته دورًا في مسلسل أحلام النسيم، وكشف أن مسلسله القادم ليس كوميديًا على الإطلاق ولن يحمل اسم " كارت أخضر " كما سبق وأعلن المنتج زياد شويري العام الماضي.

كما نفى "سعد" عن معرفته بمشاركة نجم مصري بالعمل، مشيرًا الى أنهم لم يدخلوا حتى الان بمرحلة "الكاستنج" ولكنه عاد وأكد على أن المسلسل سيبصر النور بنسبة 80%.

وأوضح أنه سعد قرأ سيناريو العمل لكنه فضل عدم الحديث عن شخصيته بالمسلسل وابقائها كمفاجأة لجمهوره، ووفي ختام هذا الجزء من لقائه الطويل مع "the insider بالعربي" تحدث سعد عن علاقة الصداقة التي نشأت بينه وبين تيم حسن اللذان يتواصلان دائمًا عبر الهاتف ولكن لم يلتقيا حتى الآن، ووصف سعد تيم بالممثل الشاطر وأشار الى أنه استمتع بكل أجزاء مسلسله " الهيبة ".

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