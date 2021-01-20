رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تبنت نظامًا جديدًا في التعليم، لا سيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، مشيرًا إلي أن النظام الجديد يأتي انطلاقًا من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويكون لدينا كم من العلماء الذين يستطيعون حل مشاكل العالم.

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم البدء في بنك المعرفة والذي يعد العمود الفقري للتعليم، حيث يضم كمًا ضخمًا من المعارف وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري وليس مجموعة محددة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة، ومنذ عام 2014 وتم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.

وتابع شوقي أن مصر انطلقت في إعداد المنظومة التعليمة الجديدة مثلما خضنا الغمار في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لا سيما وأننا وجدنا أن نفس نظام التعليم الذي أخرج "نجيب محفوظ" الذي كان قائمًا على المعرفة لم يكن هو النظام الذي شهدناه قبل الانطلاق في عمليه التطوير بل كان قائمًا على ثقافة الشهادات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم، وذلك على عدة محاور رئيسية، لا سيما وأن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد.

ونوه إلى أن أي تنفيذ لنظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10 سنوات، منوهًا إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة (رابعة ابتدائي) كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي (سادسة ابتدائي).

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد مع العمل في مراحل التعليم القديم حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدًا أن الوزارة تسير في الاتجاه الأصعب ولم نسر في مسألة التعديل.

وأوضح أن نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس السيسي إلى تنفيذ في مصر يسير بنجاح كبير جدًا، حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية وتعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة والرئيس السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 أشهر.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به في الدول العربية، كاشفًا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين