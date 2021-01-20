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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

19 إجازة.. تعرف على العطلات الرسمية 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:50 م
العطلات الرسمية
العطلات الرسمية
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن العطلات الرسمية 2021، وذلك لتحديد اولوياتهم في كيفية أداء تلك العطلة بالرغم من الجائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها مصر، ويأمل المصريين بأن يكون عام جديد أفضل من العام الماضي.

العطلات الرسمية 2021

ينتظر كافة الشعب المصري الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون على مدار عام 2021، أن يكون عام جديد أفضل من العام الماضي، وننشر لكم في السطور القادمة العطلات الرسمية 2021 باليوم والتاريخ تسهيلا عليكم بمعرفة تلك الإجازات:

1 - إجازة عيد الميلاد المجيد، التي يوافق يوم الخميس 7 - 1 - 2021.

2 - إجازة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، التي يوافق يوم الاثنين 25- 1 - 2021.

3 - إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 - 4 - 2021.

4 - إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 - 5 - 2021.

5 - إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 - 5 - 2021.

6 - إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 - 5 - 2021.

7 - إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 - 5 - 2021.

8 - إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 - 5 - 2021.

9 - إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 - 5 -2021.

10 - إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 - 6 - 2021.

11 - إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 - 7 - 2021.

12 - إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 - 7 - 2021.

13 - إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الأربعاء 21 - 7 - 2021.

14 - إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 - 7 - 2021.

15 - إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 - 7 - 2021.

16 - إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 - 7 - 2021.

17 - إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 - 8 -2021.

18 - إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 - 10 - 2021.

19 - إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 - 10 - 2021.

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