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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس أمناء القاهرة يطلق «من صنع ايدينا» لتعقيم المنشآت التعليمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:14 م
مجلس الأمناء
مجلس الأمناء
نورهان عبدالرحمن
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أطلق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة مبادرة "من صنع ايدينا" والتي تهدف إلى تنمية ثقافة التصنيع والتشجيع على الاهتمام بالصناعات اليدوية.

وبدأ مجلس أمناء القاهرة بعقد مجموعة ورش عمل حول الصناعات اليديوية، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل السنوسي المراقب المالي للمجلس ولجنة البحث العلمي التابعة للمجلس تم تصنيع مطهرات ومواد تعقيم وصابون سائل في عبوات.

وأرسل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين مطهرات وصابون وأدوات تعقيم إلى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ولديوان عام المديرية لاستخدامها في تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية والجهات التابعة للمديرية.

من جهته، عبر محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن شكره لمجلس الأمناء، مثمناً دور المجلس الإيجابي في دعم العملية التعليمية في مختلف الجوانب التي تتطلب دعماً من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

في السياق ذاته، أكد عبدالرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة أن المجلس يسعى جاهداً لتقديم كافة الخدمات الممكنة من أجل دعم العملية التعليمية في المدارس والإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقال إن جائحة كورونا تتطلب تكاتفاً في الجهود من أجل المرور من تلك الأزمة، مشيراً إلى أهمية أن يتم تعقيم المباني والمنشآت التعليمية بشكل يومي حتى وإن كان الطلاب لا يحضرون إلى المدارس ، وذلك للحفاظ على نظافتها وللحد من فرص انتشار الفيروس.

وأشاد بجهود الدولة في تنفيذ خطة حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أن غياب الطلاب عن المدارس وخلال فترة إجازة منتصف العام تتطلب من أولياء الأمور وعياً اضافياً للحفاظ على أبنائهم، وألا يستهينوا بالتعليمات والتنبيهات وأن يكون نزول الأبناء في أضيق الحدود وفي الضرورة حفاظاً على سلامتهم، متمنياً السلامة لأولياء الأمور والطلاب و المعلمين وكافة العاملين بالعملية التعليمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة بسلام.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تدعو للقلق وأن الدولة تضع سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين على رأس اهتمامتها.

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