فحص 1761 مواطنا طبيا ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، استمرت يومي 18 و19 يناير الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.وأوضح نادي، في بيان، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1761 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات 338 حالة جراحة، و549 حالة أطفال، و295 باطنة، و112 قلب، و119 أسنان، و178 حالة جلدية، و63 نساء، و33 تنظيم أسرة، و74 أنف وأذن وإجراء 71 تحليلا مختلفا، و16 حالة موجات صوتية، و16 حالة رسم قلب، و3 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ154 مترددا، وتم خلع أسنان لـ12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 مترددا، كما تم استخدام 6 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلةمن جهته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير كافة امكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.