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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاة نائب زفتى من حادث سير في الغربية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:11 م
حادث الغربية
حادث الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تعرض النائب أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لحادث في طريق عودته من القاهرة إلى مسقط رأسه بزفتى على طريق بنها - ميت بره- زفتى.

وحدثت الواقعة حين استقل النائب سيارته الخاصة بعد خروجه من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ودخوله إلى مدخل الطريق المؤدي مركز زفتى، فوجىء باصطدام إحدى السيارات المسرعة به، مما أطاحت بسيارته الملاكي وتسببت في إصابته بكدمات وجروح سطحية، وتمكن عدد من الأهالي من نقله بسيارة بديلة إلى منزله بقرية سندبسط.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير الإدارة العامة لمباحث مرور وسط الدلتا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تعرض العميد أحمد يحيي الجحش، المستشار العسكري الأسبق وعضو مجلس النواب عن دائره مركز زفتى، لحادث سير.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف وأوناش لرفع آثار حادث تصادم سيارتين وإعادة الحركة المرورية بذات الطريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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