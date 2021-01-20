«التقصير» يُحيل عاملين بأقسام العزل في «قنا العام» إلى النيابة

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، مستشفى قنا العام؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة.رافقه الدكتور محمد أبوالوفا، مسئول مكافحة العدوي بمديرية الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.وشملت الجولة تفقد تفقد «تاوضروس» قسم العزل بالمستشفي للاطمئنان على المرضي المصابين بفيروس كورونا والاستماع إلى مطلباهم، كما اطمئن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج، واللتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوى للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى.كما أطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفى، مؤكدا حرصه الشديد على إلتزام الفريق الطبي بذلك حماية ووقاية لهم.كما تأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى، مشددا على المتابعة المستمرة أولا بأول لمخزون الأكسجين بالمستشفى، وحفاظا على أرواح المرضى تم تحويل المقصرين والمتغيبين عن العمل بأقسام العزل إلى النيابة الإدارية.