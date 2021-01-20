إعادة رفع البنية التحتية بجامعة القناة خلال توقف الدراسة

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع البنية التحتية ضمن أولى أولوياتها للوصول إلى أقصى خدمة متميزة للطلاب وذلك للاستفادة من هذه الفترة بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائها الطلاب وللنهوض بجيل المستقبل إلى الأفضل.وذلك الى جانب استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافه الممرات والمدرجات والقاعات التدريسيةومن جانبه قامت السيدة هدى فرج أمين عام الجامع بالبدء بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة وبث روح التنافس داخل الكليات، للبدء في إعادة رفع البنية التحتية بالمباني والقاعات وصيانة المعامل بالإضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء المحيطة بكل كلية، من أجل الارتقاء بالمظهر الجمالي للجامعة واختيار أفضل ثلاثة كليات تستطيع الوصول إلى أفضل النتائج.