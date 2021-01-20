كل ماتريد معرفته عن التسجيل في بوابة مصر الرقمية

تعتبر التسجيل في بوابة مصر الرقمية، الأكثر بحثًا لدي الجمهور، حيث تحظى البوابة باهتمام كبير لدي المواطنين نظرًا للخدمات التي تقدمها إلكترونيا، وبالتحديد في هذه الفترة الصعبة التي يمر لها العالم من انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في خسائر فادحة، ومنعا للتكدس والازدحام لمواجهة الفيروس.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021

سجلت بوابة مصر الرقمية ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية خاصة بالتموين والمرور والتوثيق وغيرها من الخدمات التي سهلت عمليات المعاملات ودفع الغرامات والفواتير للمواطنين وهم في أماكنهم، وتخفيفا عنهم عدم الوجود في المقار واتباع الإجراءات الروتينية التي تضيع الجهد والوقت، وتعتبر خدمات التموين هي الأكثر طلبا لدى الجمهور لإضافة مواليد جدد على البطاقة أو تعديل أو استخراج بطاقة التموين خلال هذه الفترة بعد أن قامت وزارة التموين بفتح باب إضافة المواليد.

رابط بوابة مصر الرقمية 2021

ويمكن للمواطنين الذين يريدون أية خدمات إلكترونية الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية وهو: digital.gov.eg ، ويقوم المواطن بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمن، ورقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، ورقم الهاتف، واسم الأم، وتسجيل البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة السر الخاصة به، إضافة إلى إدخال البيانات المطلوبة الأخرى وإدراجها عبر خانة مستندات.





وكذلك يستطيع المواطن الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية التي تقدمها من الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد، والمنفذ الرابع للخدمة يشمل مراكز الاتصال في الجمهورية.

خدمات أخرى إلكترونية على بوابة مصر الرقمية 2021

ويشار إلى أن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، كشف في تصريحات سابقة له، إن التحول الرقمي الفترة القادمة سيكون التحول إلى المعاملات الرقمية في جميع شئون الحياة اليومية، وتلبية ما يحتاج إليه المواطن، مؤكدًا أنه سيتم تقديم ما يقرب من 200 خدمة إضافية عبر المنصة تضاف إلى مجموعة الخدمات التى تقدم للمواطنين خلال الفترة المقبلة في ظل ما يمر به العالم.





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