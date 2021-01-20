شوقي: وفرنا 1.8 مليون تابلت «للفقير والغني»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب، سيتم توفير المناهج عليها.وأكد شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لإلقاء بيان حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن هذه الأجهزة في يد الطلاب لا فرق فيها بين غني أو فقير.وتابع وزير التربية والتعليم: "وفرنا أجهزة التابلت علشان أفقر طالب في أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات".وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية في الفصول.