18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 18 سفينة.وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الأربعاء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.