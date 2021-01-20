حبس 3 أصابوا شخصين في مشاجرة بموقف المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم، بحبس 3 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بموقف المرج بمحافظة القاهرة، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين، وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.و كشفت التحريات الأولية بوجود خلافات نسب سابقة بين طرفي المشاجرة، وأسفرت عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى اليوم الواحد.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.