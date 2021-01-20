بعد افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن معبد إيزيس في أسوان؟

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 15 يناير الماضي، معبد إيزيس وسط مدينة أسوان، 202‪1بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، وذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 1971.أهمية المعبد:يعد المعبد من أهم الأكتشافات الأثرية المحفوظة بحالة جيدة حتى الأن منذ العثور عليه في عام 187‪1مكان المعبد:يقع معبد إيزيس على الضفة الشرقية لمحافظة أسوان بجوار السياج الشرقي للمدينة.يفتح ناحية الشمال الغربي في مواجهة نهر النيلمساحة المعبديبلغ طول المعبد حوالي 19 مترا، وعرضه 15 مترا وارتفاع السقف 7 أمتار تقريبا.تشييد المعبدتم تشيد المعبد جزئيًا في عهدي الملك بطلميوس الثالث والرابع، ليتم تحويله إلى كنيسة على الأرجح للقديسة مريم.تكوين المعبديضم المعبد مدخلين في الواجهة الغربية، ويقع المدخل الرئيسي في منتصف الواجهة والآخر في أقصى اليسار من المدخل الرئيسي.أبرز مايميز المعبديظهر في الجدار الخلفي للقاعة الرئيسية للمعبد مشاهد الملك يقدم القرابين للألهة ''ساتت، عنقت، خنوم''، المعروفة بثالوث أسوان.العثور على العديد من الكتابات القبطية ورسم معماري نادر يوضح التخطيط الأصلي للمعبد على الجدران أثناء أعمال ترميم المعبد.يضم حرم المعبد بقايا مساكن رومانية وإسلامية من الآجر ''الطوب اللبن'' مما يدل على إعادة استخدام الموقع باستمرار على مر القرون.