روسيا تقدم طلبًا لتسجيل لقاح كورونا فى الاتحاد الأوروبى

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى، تقديم بلاده طلبًا لتسجيل اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" فى الاتحاد الأوروبى، متوقعًا أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل.وقال المتحدث باسم الصندوق حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الأربعاء: "لقد قدم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى طلبًا لتسجيل هذا اللقاح، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل".وأضاف: "أن خبراء الوكالة الأوروبية للدواء قد أجروا أمس مشاورات علمية مع مطورى لقاح (سبوتنيك V)، شارك فيها أكثر من 20 خبيرًا دوليًا في العالم".