الجزائر تدمر 3 مخابئ للإرهابيين بها 3 قذائف هاون وقنبلة يدوية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن تدمير 3 مخابئ للإرهابيين تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية ومعدات تفجير بولاية باتنة (شمال شرق).وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن حصيلة عمليات الجيش خلال الفترة من 13 – 19 يناير الجاري أنه تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق).وأوضح البيان أن قوات حرس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 141 شخصا منهم 9 مغاربة، كانوا على متن قوارب بكل من ولايات وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم (شمال غرب)، فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي (جنوب) وخنشلة (شمال شرق) وأدرار (جنوب) وغليزان وتلمسان (شمال غرب).