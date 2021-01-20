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القبلة

«البحوث الإسلامية» يُعلن بدء المرحلة الثالثة من «30 يوم إحسان»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:00 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن بدء المرحلة الثالثة لمبادرة «30 يوم إحسان» والتي تم إطلاقها مع بدء العام الجديد لدعم اللاجئين والنازحين مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأزمات التي يواجهونها مع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار رسالة الأزهر العالمية لدعم الفقراء والمحتاجين ورسالة مفوضية اللاجئين الإنسانية لرعاية هذه الفئة والاهتمام بشؤونها.

وتأتي المرحلة الثالثة تزامنًا مع بدء موجة من البرد القاسي، وما يصاحبها من أمطار غزيرة ورياح عاتية ودرجات حرارة متدنّية وثلوج تثقل كاهل اللاجئين والنازحين والعائلات التي لا تملك مقومات الحد الأدنى لمواجهة قسوة الشتاء دون مأوى مناسب ووسائل تدفئة أو ملابس شتوية.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، أن إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة، والتي تركز على توفير الملبس للاجئين وذويهم، يأتي بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية وما شهدته كل واحدة منهما من إقبال جماهيري وتضامن مع هذه الفئة من المجتمع في أزماتهم المستمرة وفقدانهم لسبل العيش الكريم، وحاجتهم للدعم المعنوي من الجميع.

وأضاف الأمين العام أن المبادرة تمثل رسالة إنسانية عُليا لها دور مهم في ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع الشعوب، كما أنها تسهم في إزالة الفوارق بين الناس ودعم قيم التعاون والمحبة وإعمار الأرض، والتأكيد على كثير من المعاني الإيجابية التي ترفض التمييز والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو المعتقد.

يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثالثة على هذا الرابط: https:youtu.be_WlKyTSQUgQ


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