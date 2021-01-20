«الصقيع» يضرب القليوبية.. والمحافظة تعلن الطوارئ
الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:00 م
كتب صلاح حسنىطباعة
شهدت محافظة القليوبية طقسا متقلبا مع سقوط خفيف للأمطار على بعض المناطق، و، فيما استمر الانخفاض في درجات الحرارة ضمن موجه من الصقيع ضربت أنحاء المحافظة.
وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالمحافظة بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري التي خلفها سقوط أمطار خفيفة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مركز مدينة كفر شكر، إلى أنه تم عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق لعدم حدوث غرق الشوارع للتسهيل على المواطنين في تحركاتهمن حيث انتشرت أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة.
وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الاانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، مشددا على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالمحافظة بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري التي خلفها سقوط أمطار خفيفة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مركز مدينة كفر شكر، إلى أنه تم عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق لعدم حدوث غرق الشوارع للتسهيل على المواطنين في تحركاتهمن حيث انتشرت أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة.
وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الاانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، مشددا على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.