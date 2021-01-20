سفر ووصول 12 ألف راكب بمطار برج العرب اليوم

يستقبل مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 60 رحلة دولية وداخلية وتجارية "البضائع" نقلت ما يقرب من 12 ألف راكب بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتى السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.كان مطار برج العرب الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتى يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.