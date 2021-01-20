عمرصميده رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ

عمرصميده رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ
الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:57 ص
محمد جعفرطباعة
قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو المجلس المعين بقرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لهيئته البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والتي تضم في عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيريني ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسي للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة وممثلها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كل من النوايب أحمد مقلد، محمد طلبة، هبة الله جورج، عايدة السواركة، دعاء عريبي، والدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.
وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والتي تضم في عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيريني ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسي للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة وممثلها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كل من النوايب أحمد مقلد، محمد طلبة، هبة الله جورج، عايدة السواركة، دعاء عريبي، والدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.
وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.