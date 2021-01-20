عمرصميده رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ

قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو المجلس المعين بقرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لهيئته البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الحالي.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والتي تضم في عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيريني ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسي للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة وممثلها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كل من النوايب أحمد مقلد، محمد طلبة، هبة الله جورج، عايدة السواركة، دعاء عريبي، والدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.