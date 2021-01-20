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اقتصاد

«الاتصالات» تعقد ورشة عن التحول الرقمي لمستشاري «قضايا الدولة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، عُقدت ورشة عمل لعدد من المستشارين والعاملين بنادى مستشارى قضايا الدولة حول التطوير المؤسسى والتحول الرقمى في إطار إستراتيجية مصر الرقمية.

وتأتى ورشة العمل فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى قضايا الدولة والعاملين بها فى ضوء تهيئة هيئة قضايا الدولة لأعمال التحول الرقمى تنفيذًا لبرتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة.

وتستهدف ورشة العمل نشر مفاهيم التحول الرقمى والتمكين الرقمي، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات. كما تعكس رؤية الدولة في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة فى بناء مصر الرقمية التى لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمى.

وخلال الورشة؛ ألقت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى محاضرة حول التطوير الموسسى والتحول الرقمى، مؤكدة على أن التحول الرقمى عملية مستمرة داخل المؤسسات حيث تمر بثلاث مراحل بدءًا من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمى، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمى وضمان عدم توقفها.

واستعرضت المهندسة غادة لبيب أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، وكذلك مبادرات ومشروعات التحول الرقمى للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصرى.

وشهدت الورشة تفاعلًا من الحضور، وشارك في اللقاء المستشار شحته غانم المشرف العام على الشئون المالية والإدارية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار يسرى مدنى وكيل الهيئة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية والتدريب، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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