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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين العرب»: قطاع التشييد يواجه تحديات جديدة فرضتها جائحة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:56 ص
مالك دنقلا
مالك دنقلا
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قطاع المقاولات بطبيعته صناعة محفوفة بمخاطر لا يمكن تجنبها ولا يمكن التنبؤ بها أو بتأثيرها على المشروع، حيث إن عقد المقاولة هو العقد الوحيد الذي يتم فيه تحديد سعر المنتج النهائي قبل أن تبدأ عملية الإنتاج.

وأكد «دنقلا» في تصريحات لـ«الدستور» أن سوق المقاولات قبل أزمة جائحة كورونا كان يعاني من تحديات عديدة داخلية وخارجية تتعلق بنظم التعاقد وترسية المناقصات الحكومية، وتحديات فرض الرسوم والضرائب، وتحديات تأخر صرف المستخلصات، وتحديات تمديد المشاريع وغرامات التأخير، وتحديات التعثر في المشاريع، وتحديات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة، والقروض، وتحديات نقص العمالة الكفؤة، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل جديدة وتحديات أصعب تعوق قطاع التشييد والبناء ف ظل الظروف الحالية منها أرتفاع أسعار الحديد، وتعليق المناقصات والمزايدات ونقص خام البيتومين المستخدم فى أعمال الطرق وغيرها.

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، يلاحظ أن كل مشكلة في قطاع المقاولات لا تخص ذاتها فقط، بل ينسحب تأثيرها سلبا علي باقي المشاكل، وهذا التداخل، يعود الي طبيعة المشاكل التي ينفرد بها هذا القطاع من حيث أنها جميعها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم، ومن ثم يجب التركيز عليها جميعا بنفس الدرجة إذا أردنا النهوض بالاقتصاد القومي، ومستويات الدخل والناتج المحلي، وتشغيل الشباب لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وخلق شركات مقاولات قوية ومتينة إداريًا وفنيًا وماليًا، قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى بالكفاءة المطلوبة.

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