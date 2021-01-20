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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 521 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال ديسمبر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:17 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
ا ش ا
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 521 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 29 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات 330 ألف طن بنسبة زيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 191 ألف طن.

جاء ذلك في بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أشار إلى أن صادرات هذا العام تفوقت عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي بنسبة زيادة 29 % وتركزت الزيادة بميناءي سفاجا والسويس.

وذكر بيان صادر من الهيئة أن ميناء سفاجا شهد تداول 443 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 33% على الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 283 ألفا، ووارد 160 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 44 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 121% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 33 ألف طن ووارد 11 ألف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 18 ألف طن بكمية صادر 14 ألف طن ووارد 4 آلاف طن، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 16 ألف طن بروبلين.

وقامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ، والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات، وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ.

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