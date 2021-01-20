وزير التعليم: دول عربية طلبت اعتماد نظامنا التعليمي الجديد لديها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارته تعلم على "تفصيل بدلة جديدة لبناء منظومة تعليمة جديدة، ولذلك حددنا المهارات التي نبني عليها تعليم مصر الجديد من أجل التفكير وإدارة الذات وصنع القرار، مش بس كيما وطبيعة وبنبي الفكرة رياضيا وتعليميا وثقافيا، بل من أجل بناء الإنسان المصري".وأضاف شوقي، خلال استعراض آلية عمل وزارته في مجلس النواب: "قطعنا نصف الطريق ووصلنا بالمناهج الجديدة حتى الفصل السادس الابتدائي، وفيه دول عربية طالبت اعتماد المنهج المصري لتعليم أبنائها"، مشيرا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المعلمين على تلك المناهج.