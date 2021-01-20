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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير نمساوي: جهود مستمرة في فيينا لردع جماعات التطرف الديني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:55 ص
التطرف الديني
التطرف الديني
أمينة ذكى
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استفاقت الدول الأوروبية مؤخرا على خطر جماعات الإسلام السياسي وخاصة النمسا وفرنسا، وقد بدأت كلتا الدولتين في سن قوانين وإعلان إجراءات لوقف هذا الخطر، وكشف الدكتور فرانز فينتر، أستاذ الدراسات الدينية، بجامعة جراتس في النمسا، عن الجهود الأخيرة التي تقوم بها الحكومة النمساوية لوقف جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال فينتر في تصريح لـ "الدستور"، أنه تم في النمسا إنشاء وحدة خاصة قريبة جدا من الكيان الحاكم ومخصصة فقط لدراسة " جماعات الإسلام السياسي" والوقاية منها تحت اسم "مركز التوثيق السياسي" وهو وحدة تم انشائها من أجل مراقبة وجمع المعلومات حول المجموعات التي قد تنتمي إلى التيار المشار إليه باسم " الإسلام السياسي ".

وأضاف أستاذ الدراسات الدينية، "لكن المشكلة تكمن في تعريف المصطلح الأساسي "الإسلام السياسي" الذي لا يزال مفتوحًا وموضوعًا للنقاش، لأن الفكرة الرئيسية هي استخدام هذا المصطلح فيما يتعلق بالجماعات والحركات والتيارات التي ترغب في تقديم نسخة من الإسلام لا تتوافق مع القانون والوضع المجتمعي العام في النمسا".

وأشار فينتر في تصريحاته، إلى أنه حتى الآن، لا يزال إدخال قانون جديد لردع جماعات الاسلام السياسي، محل نقاش وذلك لأن الحكومة النمساوية لن تستخدم مصطلح "الإسلام السياسي" في القانون، لكنهم يلتزمون بالتعبير الأكثر عمومية "التطرف الديني" لأنه التعبير الأكثر انفتاحًا كما يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالديانات الأخرى أيضًا، ولكن في اللوائح والتفسيرات لمشروع القانون الجديد، تشير حصرًا إلى "الإسلام السياسي".

وحول الدور الأوروبي لردع جماعات الإسلام السياسي أو جماعات التطرف الديني، أكد أن الدول الأوروبية لديها مناهج مختلفة للغاية تجاه هذا الموضوع، ففي فرنسا، على سبيل المثال، قدمت مؤخرًا مبادرة لوضع الأئمة على ميثاق الجمهورية الفرنسية، فيما يدور جدل في ألمانيا حول ما إذا كان من المنطقي إدخال قوانين خاصة أيضًا، على الرغم من أن ألمانيا لديها ما يسمى "المكتب الفيدرالي لحماية الدستور" الذي يصدر "تقارير" سنويًا، وبعض هذه التقارير تشير بشكل كبير إلى دور جماعة الإخوان في ألمانيا ولكن في النمسا تنشط جماعة "ملي جوروش" التركية.

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