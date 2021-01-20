وكيل مجلس النواب يثمن دور فناني ومثقفي مصر: قدموا تاريخًا خالدًا

وجه النائب محمد أبو العينيين، وكيل مجلس النواب، التحية والتقدير للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التي قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.وأضاف: "لدينا تراث حضاري نتيجة عملهم، ومنهم من قدم أعمالا عالمية وحصدو الجوائز أمثال الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولدينا الكثيرون ممن حصدو الجوائز العالمية وشرفوا ومثلوا مصر في المحافل الدولية".وأعرب النائب محمد أبوالعينين، عن تقدير مجلس النواب لما قدمه فناني ومثقفي مصر، حيث إنهم يمثلون التراث والحضارة.وأضاف وكيل المجلس: "المجلس الموقر سيكون له دور في دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية التي من الممكن أن تحقق الكثير لمصر في الداخل والخارج، ونقدم الإعتذاز للعاملين في المجال الثقافي والفني لما بدر من عضو المدلس، وسنضع رؤيا لتحقيق الأهداف للوصول لأفضل".وكان عضو المجلس رياض عبدالستار، قد وصف "الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادا، في الوقت الذي يتساقط فيه شهداء من الأطباء في مواجهة كورونا".