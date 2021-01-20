رئيس زيمبابوي: أمريكا ليس لها حق أخلاقي فى فرض عقوبات على الدول

دعا رئيس زيمبابوى " إيمرسون إمنانجاجوا " الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التى تفرضها على بلاده.وأكد رئيس زيمبابوى أن الولايات المتحدة ليس لها حق معاقبة دول أخرى بدعوى دعم الديمقراطية، خاصة بعد أحداث تمرد مؤيدى ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس يوم 6 يناير بعد نتائج الانتخابات الأمريكية التى أظهرت فوز منافسه الديمقراطى "جو بايدن" بالمنصب.وقال رئيس زيمبابوى إنه يشعر بأن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مصداقيتها بعد تلك الأحداث.وأعاد رئيس زيمبابوى إلى الأذهان أن ترامب كان قد فرض فى العام الماضى عقوبات إقتصادية مؤلمة على زيمبابوى بدعوى القلق بشأن الديمقراطية فى زيمبابوي.وشدد رئيس زيمبابوى قائلا إن الأحداث التى وقعت فى مبنى الكونجرس الأمريكى مؤخرا أظهرت أن الولايات المتحدة ليس لها حق أخلاقى فى معاقبة دولة أخرى بدعوى دعم الديمقراطية. مؤكدا ضرورة إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على هراري.