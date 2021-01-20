رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية العزبة الحمراء بالدلنجات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:22 م
قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأكد المحاسب مجدى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أنه بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة تم تنظيم قافلة سكانية شاملة بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز".

وشملت القافلة "سيارة تنظيم أسرة - أطباء باطنة وأطفال وجلدية - سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع - - سيارة سلع غذائية مخفضة وقافلة من الطب البيطري".

كما أكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف على ٣٤٥ مريضًا "١١٠ باطنة - ١١٠ أطفال"، وعمل تحاليل ٢٧٠ حالة، بالإضافة إلى ٣٧ حالة بالعيادات المتنقلة، وتم صرف أدوية لعدد ١٩٠ تذكرة.

كما تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية ١٥ دارسًا بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، وشملت القافلة تقديم الخدمات البيطرية من خلال الكشف على ٦٠٠ رأس من الماعز والأغنام وعدد ٥٠ رأس من الأبقار، وتم أخذ عدد ١٠ عينات من الماشية لفحص البروسيلا، وتم أثناء القافلة صيانة كشافات الإنارة بالقرية.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين