قافلة سكانية شاملة بقرية العزبة الحمراء بالدلنجات

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.وأكد المحاسب مجدى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أنه بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة تم تنظيم قافلة سكانية شاملة بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز".وشملت القافلة "سيارة تنظيم أسرة - أطباء باطنة وأطفال وجلدية - سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع - - سيارة سلع غذائية مخفضة وقافلة من الطب البيطري".كما أكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف على ٣٤٥ مريضًا "١١٠ باطنة - ١١٠ أطفال"، وعمل تحاليل ٢٧٠ حالة، بالإضافة إلى ٣٧ حالة بالعيادات المتنقلة، وتم صرف أدوية لعدد ١٩٠ تذكرة.كما تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية ١٥ دارسًا بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، وشملت القافلة تقديم الخدمات البيطرية من خلال الكشف على ٦٠٠ رأس من الماعز والأغنام وعدد ٥٠ رأس من الأبقار، وتم أخذ عدد ١٠ عينات من الماشية لفحص البروسيلا، وتم أثناء القافلة صيانة كشافات الإنارة بالقرية.