«سياحة النواب»: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة من البرلمان السابق

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هناك أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين معروضة على اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، منها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، ومشروع قانون السياحة الموحد، بالإضافة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي، مؤكدة أن الهدف هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن هدف اللجنة هو ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلقة مع تغليظ العقوبة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذلك دراسة قوانين تتعلق بالسياحة الإلكترونية والتنسيق الإلكتروني.وأشارت «علي» إلى أن اللجنة سوف تدرس خطة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحي وما تم إنجازه حتى عام 2021 للوقوف على مدى فاعلية قرارات وزارة السياحة والآثار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخصوصًا الرقابة على المنشآت السياحية ومدى سيطرة الجهاز التنفيذي على الوضع، كذلك الحفاظ على العمال المدربة والبدائل المقترحة في إحلال العمالة حالة تسربها لمهن أخرى، وخطة الوزارة في التدريب وعرض المناهج التدريبية للاستعداد فيما بعد انتهاء فيروس كورونا.