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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالى يدعو النواب بعدم الجلوس على «مقاعد الحكومة» بالبرلمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:04 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم الجلوس على مقاعد الحكومة، قائلا إن "ممثلي الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس، اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا في مقاعدهم بنية اللون".

ووزع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، "فلاش ميموري" تحتوي كل مخرجات العملية التعليمة وإنجازات وزارة التربية والتعليم الفني، ونموذج من كتب الوزارة، ورحلة تطوير التعليم خلال الأربع سنوات الماضية، على أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.

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