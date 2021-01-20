«رى الدقهلية» تؤهل 1550 مترًا من الترع المتعبة

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في حالة من العمل الدؤوب على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وانتهت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية من تنفيذ أعمال عدد من الترع.وشملت هذه الأعمال تأهيل ترعة شكر الله بدائرة الإدارة العامة لرى جنوب،، وبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها 4000 متر، فيما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه حتى اليوم الأربعاء، 1550 مترا منها 830 متر طولى من خلال وضع دبش بالقاع والميول والقدمات، و720 مترا عبارة عن خرسانة تبطين سمك 10سم، بنسبة تنفيذ 14.8٪ من المستهدف لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي والحفاظ عليها من الهدر وحماية جوانب الترع من الانهيار.وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أوضح أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.