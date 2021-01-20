وزير التعليم: أنشأنا 41 مدرسة يابانية في 3 سنوات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه في عام 2017 كانت المدارس اليابانية مجرد اسم، موضحا انه بعد ثلاث سنوات أصبح لدينا 41 مدرسة يابانية.وأكد وزير التربية والتعليم خلال القاء بيانه امام مجلس النواب داخل قاعة الجلسة العامة، أن هناك 5 مدارس أخرى يجري افتتاحها قريبا، مشيرا الى أن الوزارة تستهدف 15 مدرسة أخرى خلال هذا العام.ووزع الدكتور طارق شوقي، "فلاشة" تحتوي كافة مخرجات العملية التعليمة وإنجازات وزارة التربية والتعليم الفني ونموذج من كتب الوزارة، ورحلة تطوير التعليم خلال الأربع سنوات الماضية، على أعضاء مجلس النواب.جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.