جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تزيد من انفتاحها على العالم الخارجى وتكثف أنشطة «المسئولية المجتمعية»

وسط التزام تام بالاجراءات الإحترازية المشددة التى فرضتها أزمة فيروس كورونا أعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برنامجاً يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وذلك فى إطار الالتزام الاخلاقى بالمسئولية المجتمعية وهو الاتجاه الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء من أجل المساهمة فى المبادرات الانسانية غير المسبوقة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الارتقاء بالمجتمع وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، أن نشاط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم يتوقف فقط عند حد المبادرات المجتمعية وحسب بل أن الجامعة تقوم أيضاً بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وذلك بالسعى المستمر نحو تحديث أدوات ووسائل التدريس فى إطار التوجه العام نحو تحويل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة ذكية تعمل وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى مجال المجتمع الرقمى الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الجامعات المصرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الإتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة فى اطار انفتاحها على العالم الخارجى ونقل الخبرات الدولية انتهت من توقيع العديد من بروتوكلات التعاون مع كبرى جامعات العالم مما سينعكس بشكل إيجابى على تطوير منظومة التعليم بالجامعة بشكل متكامل داخل جميع الكليات فى الجامعة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة ياسمين الكاشف الى أنه من المقرر إنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أجل تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية وفقًا لإحتياجات سوق العمل، بخيث يتم إعتماد الشهادات المقدمة للطلاب والأساتذة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد إعداد القادة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا