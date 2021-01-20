هندوراس: مئات المهاجرين تركوا قوافلهم لأمريكا وعادوا لديارهم

قالت حكومة هندوراس، إن المئات من المواطنين، الذين كانوا جزءا من قافلة مهاجرين متجهة إلى الحدود الأمريكية، عادوا إلى ديارهم بعدما واجهت القافلة مقاومة من السلطات في غواتيمالا.وأوضحت نائبة وزير خارجية هندوراس للشؤون القنصلية والهجرة نيللي جيريز في بيان، أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء أن القافلة انهارت عندما استخدمت السلطات في فادو هوندو في مقاطعة تشيكيمولا شرقي غواتيمالا الغاز المسيل للدموع لمنع تقدمها شمالا.وأضافت أنه تم نقل المهاجرين الهندوراسيين بالحافلات إلى معبر الفلوريدو الحدودي بين غواتيمالا وهندوراس حيث يتلقون العلاج.وتابعت "العودة إلى البلاد هو الشيء الوحيد المؤكد الذي يمتلكه مواطنونا عندما يهاجرون بشكل غير نظامي"، مشيرة إلي أن المكسيك وغواتيمالا ضاعفتا أمنهما، لذا أصبح الوصول إلى الحدود الأمريكية أمرا صعبا بشكل متزايد".وأعربت جيريز عن أسفها بعدما أصبحت قوافل المهاجرين التي تتكون بالأساس من فقراء يبحثون عن فرص في الخارج عملا تجاريا لتجار البشر.