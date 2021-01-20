صميدة رئيسًا لـ «برلمانية المؤتمر» بمجلس الشيوخ والضوي للنواب

صميدة رئيسًا لـ «برلمانية المؤتمر» بمجلس الشيوخ والضوي للنواب
الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:50 ص
أشرف لاشينطباعة
قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ اختيار الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المعين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام المجلس خلال الفصل التشريعى الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وممثلًا لها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كلا من النائب أحمد مقلد والنائب محمد طلبة والدكتورة هبة الله جورج والنائبة عايدة السواركة والنائبة دعاء عريبي والدكتورة سمر سالم والدكتورة حنان عبدالمنعم.
وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وممثلًا لها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كلا من النائب أحمد مقلد والنائب محمد طلبة والدكتورة هبة الله جورج والنائبة عايدة السواركة والنائبة دعاء عريبي والدكتورة سمر سالم والدكتورة حنان عبدالمنعم.
وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.