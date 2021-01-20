صميدة رئيسًا لـ «برلمانية المؤتمر» بمجلس الشيوخ والضوي للنواب

قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ اختيار الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المعين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام المجلس خلال الفصل التشريعى الحالي.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاتة، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب، حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وممثلًا لها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كلا من النائب أحمد مقلد والنائب محمد طلبة والدكتورة هبة الله جورج والنائبة عايدة السواركة والنائبة دعاء عريبي والدكتورة سمر سالم والدكتورة حنان عبدالمنعم.وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.