من بينهم مدانين بالاحتيال.. شخصيات مثيرة للجدل عفا عنهم ترامب

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قرارا بالعفو عن عدد من الأفراد، حيث قرر العفو عن بعض الشخصيات التي وصفت بأنها مثيرة للجدل.تشارلز كوشنر -والد صهره جاريد كوشنر-، وكان كوشنر مدان في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وجرائم مرتبطة بتمويل الحملات والتلاعب بالشهود، حيث أمضى سنتين في السجن في 2005 – 2006 بتهم التهرب الضريبي وتمويل غير شرعي لحملات سياسية وتخويف شهود العيان، وكان الحكم الصادر ضده يفرض قيودا على ممارسته بعض أنواع الأنشطة بعد انقضاء عقوبته.بول مانافورت، رئيس حملة ترامب لعام 2016 والمدان بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي، وكان مانافورت، 70 عامًا، من بين الأوائل في الدائرة المقربة من ترامب الذين يواجهون اتهامات كجزء من تحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.وكان "مانافورت" قد عمل في حملة ترامب في البيت الأبيض لمدة خمسة أشهر في عام 2016، وفي عام 2018 وصفه ترامب بأنه "رجل شجاع" لعدم تعاونه مع السلطات الفيدرالية.حليفه القديم روجر ستون، الذي كان حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرا في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، حيث أدين ستون بسبع تهم جنائية تضمنت العبث بالشهود وعرقلة الإجراءات الرسمية والإدلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتحقيق المستشار الخاص لروبرت مولر بشأن مزاعم بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.إليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال، حيث اتهم في حملة ضغط غير مشروعة تهدف إلى إقناع إدارة ترامب بالتخلي عن تحقيق في نهب مليارات الدولارات لصندوق استثمار ماليزي حكومي.ستيف بانون، مساعد سابق للرئيس ترامب وشغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، أدخله ترامب مجلس الأمن القومي في يناير 2017، لكنه عزله عن المجلس في أبريل 2017، واتهم بقضايا احتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.