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اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:49 ص
الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأست الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، المنعقد في كلية الزراعة لمتابعة مناقشة الاقتراح بعمل يوم للتميز المعملي يتم فيه تكريم أفضل المعامل الطلابية والبحثية والخدمية والمعتمدة على مستوى الجامعة.

وذلك بعضوية وحضور كلًا من الدكتور محمد حمام زين العابدين، عميد كلية الزراعة، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة أسماء عبد الناصر، عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة مها الخولي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله جمال راشد، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو الحجاج العزيز محمد، عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور أحمد محمد عبد المولي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد الحميد أبو العبد درويش، عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام، ىالأستاذ محمود سيد بخيت، أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور محمد حمام، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات بشأن إنشاء بنك قطع غيار مركزي للأجهزة العلمية والمعملية، ومقترح بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع آلية لتطوير العمل بالمخازن والاستفادة من الأجهزة والمواد الكيماوية وغيرها، وإضافة جوائز للقطاعات المتميزة بالجامعة، وتسويق معامل الجامعة.

كما تفقدت الدكتورة مها غانم وأعضاء اللجنة، المعامل العلمية المختلفة بكلية الزراعة وهي معمل التحليلات والاستشارات الفنية، ومعمل الأبان، ومعمل الصناعات الغذائية، ومعمل الوراثة الميكروبية، كما تفقدت معمل استخلاص الزينة الطبية والعطرية، ومعمل فسيولوجيا الدواجن، ومعمل الأعداء الحيوية، ومعامل وأجهزة الأقسام العلمية، إلى جانب المعامل المركزية والتي تتضمن معمل البيولوجيا الجزيئية ومعمل زراعة الأنسجة ومعمل الميكروبيولوجيا التطبيقية ومعمل التحليلات الكيميائية ووحدة الحقن المجهري.

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