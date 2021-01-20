الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد تحسبًا للتقلبات الجوية

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة وظهورا للسحب المتفرقة المصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة الرابطة بين المراكز المختلفة.ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، درجة الاستعداد القصوى جراء انخفاض درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجوية.وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم، والإبلاغ الفوري عن ظهور أي تغيرات أو وقوع طوارئ جراء العواصف الترابية.وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ نتيجة العواصف الترابية وعدم استقرار الطقس.