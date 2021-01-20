بكين تصف تصريحات بومبيو حول إبادة الاويغور بـ«الأكاذيب»

وصفت الصين، الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول ارتكاب بكين "إبادة" بحق المسلمين الأويغور في إقليم شينجيانغ (شمال غرب)، بـ"الأكاذيب السخيفة والوقحة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ قبل بضع ساعات من انتهاء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن هذا المصطلح "ليس سوى مجرد ورقة بالية في نظرنا".