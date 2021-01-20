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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يحذر من تنامي خطر الإخوان في اسكتلندا: تنشر الإرهاب والتطرف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:48 ص
الإخوان في اسكتلندا
الإخوان في اسكتلندا
هدير سند - أمينة ذكي
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حذر موقع "ويكلي بليتز" الآسيوي، من تنامي خطر "الانتشار الصامت" لجماعة "الإخوان" في اسكتلندا، بسبب علاقة وزير العدل الإسكتلندي، حمزة يوسف، بالجماعة الإرهابة، مشيرا إلى أن ذلك بشأنه أن يعرض أمن البلاد القومي للخطر.

وبين الموقع، في تقرير نشر الأربعاء، أن "يوسف"، الذي أعلن نفسه باكستانيًا- اسكتلنديًا، لديه سجل حافل فيما يخص دعمه للجماعات المتطرفة، وعلى رأسها الإخوان، محذرا من ظاهرة الإسلام السياسي في اسكتلندا وتأثيره على المجتمع المسلم في البلاد، والذي أصبح من الصعب التنبؤ به بشكل كبير، بعد أن أصبح المسلمون "جزء لا يتجزأ" من المجتمع الأوسع، مما يشكل تهديدا للأمن العالمي، لا سيما مع تزايد الهجمات الإرهابية واتخاذها أشكالا مختلفة وواسعة النطاق حول العالم بأسره.

وأضاف "ويكلي بليتز" أن الحكومة الاسكتلندية كانت قد اتهمت من قبل بتمويل جماعات الإسلام السياسي المتورطة في نشر التطرف والإرهاب، ففي مارس 2016، كشفت صحيفة بريطانية أن ‏ "منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية"، إحدى المؤسسات التابعة ‏للتنظيم الدولي للإخوان والمعروف تورطها في دعم الإرهاب، تلقت 398 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب من قبل الحكومة الاسكتلندية، كجزء من صندوق التنمية الدولي البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني.

وتم الإعلان عن التمويل من قبل السياسي الاسكتلندي حمزة يوسف، المتحدث الإعلامي السابق لـ"منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية"، وهو حاليًا عضو الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي كما شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية.

وأوضح التقرير أن الحزب الوطني الاسكتلندي حول دعمه بعد ذلك، وفي وقت قصير للغاية، إلى جماعات الإسلام السياسي، متخليا بذلك عن القيم الوطنية لاسكتلندا، حيث قام مرشح الحزب حمزة يوسف آنذاك بتحويل مئات الآلاف من الأموال إلى "المؤسسة الإسلامية الاسكتلندية" (SIF)، إحدى أذرع الإخوان في اسكتلندا، والتي كانت بمثابة منتدى للمتحدثين من رموز الجماعة، فضلا عن إظهاره الدعم لبعض الإرهابيين، وخدمة أجندة الجماعات المتطرفة.

وتابع أن الحكومة الاسكتلندية قدمت أيضا دعمًا ماليًا للجمعيات المتطرفة المرتبطة بأعضاء من الحزب الوطني الاسكتلندي، والتي تتخذ من العمل الخيري ستارا لأجندتها التطرفية، مشيرا إلى إنه في عام 2010 دعت أحزاب المعارضة إلى إجراء تحقيق مستقل في تمويل (المؤسسة الإسلامية الاسكتلندية) التي يرأسها ابن عم حمزة يوسف وزميله في البرلمان الوطني الاسكتلندي، أسامة سعيد، بعد أن تم الكشف عن إرسال وزراء من الحزب الوطني الاسكتلندي مبلغ 400 الف جنيه إسترليني كتبرع للمؤسسة.

ولفت التقرير إلى أن أسامة سعيد هو الصوت القيادي لجماعة الاخوان في بريطانيا، والمتحدث باسم الكثير من المنظمات والمؤسسات التابعة للتنظيم الإرهابي، وفي في عام 2009، أصدرت مؤسسة "كويليام " Quilliam Foundation، وهي مؤسسة فكرية لمكافحة التطرف، "تنبيهًا" جاء فيه أن مؤسسة "سعيد" SIF، عملت منذ تأسيسها على توفير منبر للإرهابيين من جماعات الإسلام السياسي ودعت إلى سياسات متطرفة على غرار الإخوان.

وواصل التقرير أن حمزة يوسف كان قد تورط أيضا في فضيحة مالية بعد أن حصل ابن عمه، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان، أسامة سعيد على 400 ألف جنيه إسترليني لإقامة حدث إسلامي (مهرجان)، ولكن في النهاية لم يُقام الحدث، وورد أن الموظفين العاملين في المشروع كانوا في الأساس من أفراد عائلته، واضطر سعيد لدفع 128 ألف جنيه إسترليني من الأموال التي مُنحت له كمدير للمؤسسة، من أجل الخروج من حالة الإحراج التي أصابته.

وحمزة يوسف، بحسب ما أشار إليه التقرير، هو سياسي مخضرم معروف بآرائه الاشتراكية، درس السياسة في مسقط رأسه في غلاسكو، وبدأ العمل السياسي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، وكان له رأي مسموع آنذاك، حيث نجح في حشد ما يقرب من مليوني شخص من مسجد غلاسكو المركزي من أجل التظاهر ضد الحرب في العراق، ما جعل معظم الاسكتلنديون يتوقعون بأنه قد يصبح يومًا ما رئيسًا للوزراء.

ونوه "ويكلي بليتز" إلى أن يوسف يسعى دائما للدفع بأجندة أكثر يسارية وراديكالية في اسكتلندا، حيث قال ذات مرة: "عليك أن تظل راديكاليًا مع أفكارك"، كما أن سنه الصغير ومظهره اللائق ساهم في انجذاب الكثير من الاسكتلنديين إلى أجندته "الراديكالية"، مستغلا مجال العمل الخيري، والذي تطوع فيه منذ أن كان في العاشرة من عمره، حيث كان عضوا في "الإغاثة الإسلامية"، كما شارك في محطة إذاعية مجتمعية لأكثر من عقد وساعد في تنظيم طرود غذائية لطالبي اللجوء.

وتابع أن سجل يوسف السياسي تشوبه الفساد منذ بداية دخوله العمل السياسي، حيث كشفت صحيفة "صنداي هيرالد" أنه بالتعاون مع ابن عمه عرضا الوصول إلى البرلمان مقابل تبرع كبير لصالح الحزب الوطني الاسكتلندي، لافتا إلى انه بالرغم من هذا الفساد والآراء التطرفية، إلا إنه من المتوقع أن يصبح حمزة يوسف "أحد أقوى الرجال في أوروبا"، بحسب التقرير.

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