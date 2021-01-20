سول: اتفاق محتمل مع «نوفافاكس» الأمريكية لتأمين لقاحات كورونا

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن هناك إمكانية لتأمين لقاحات إضافية لعشرين مليون شخص، بالإضافة إلى لقاحات لما يبلغ عدده 56 مليونا تم تأمينها من قبل، بعد التوصل إلى اتفاق بين شركة (نوفافكس) الأمريكية وشركة إس كيه بيوساينس الكورية.جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأربعاء، لمصنع لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.وأجرى مون الزيارة الميدانية لتشجيع العمال على إنتاج لقاحات عالية الجودة وآمنة بمناسبة مرور عام على بدء ظهور الفيروس داخل البلاد، وفقا للمكتب الرئاسي. ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد كليا لبدء حملة التطعيمات العامة لكوفيد-19 الشهر المقبل، بدءا من العاملين في المجال الطبي.وتسعى (سول) إلى شراء لقاحات إضافية من شركة (نوفافكس) الأمريكية بعد تأمين لقاحات تكفي لـ56 مليون شخص، من خلال اتفاق محتمل بين الشركة الأمريكية وشركة إس كيه. وكان العدد الذي أعلن في البداية عن أنه يتم التفاوض على تأمينه هو لقاحات لعشرة مليون شخص.وقد أبرمت( إس كيه) العام الماضي اتفاقية تصنيع منفصلة مع شركتي نوفافاكس واسترازينيكا.. كما صرح "مون" قبل أسبوع بأن الحكومة ستقدم اللقاح مجانا للمواطنين بدءا من الشهر المقبل.وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 في يوم 20 يناير من عام 2020. فيما شهدت البلاد موجتين رئيسيتين لتفشي الفيروس، تمركزت الأولى في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية في فبراير، والثانية في منطقة العاصمة وضواحيها في أغسطس.