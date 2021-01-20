«جنوب الوادى» للبترول: حفر 11 بئرًا استكشافية خلال 2021

أكد الجيولوجى علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أنه من المخطط حفر 11 بئرًا استكشافية خلال العام 20212022 باستثمارات تزيد عن 37 مليون دولار، وأن هذا العدد قابل للزيادة بناءً على نتائج حفر تلك الآبار، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلى لشركات جنوب خلال العام حوالى 6ر27 ألف برميل زيت يوميًا.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور اللواء أشرف عبد البارى محافظ أسوان واللواء أشرف الحجاوى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 2022.كما استعرض "البطل" خلال الجمعية أهم ملامح الخطة الاستثمارية فى مختلف الأنشطة البترولية التى تشرف عليها الشركة بجنوب مصر.حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون.