تقليص حضور مراسم حفل تنصيب بايدن لـ1000 تذكرة

أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيكون الأكثر اختلافًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.وسيؤدي "بايدن" اليمين الدستورية أمام حشد متناثر وسط جائحة عالمية، ومع تعبئة عسكرية غير مسبوقة في واشنطن العاصمة، بهدف تأمين مبنى الكونجرس "الكابيتول" الذي تعرض لاقتحام من المحتجين قبل أسبوعين فقط من تنصيبه، وسيبدو التنصيب بشكل مختلف حتى قبل الأحداث الكارثية في 6 يناير، نظرًا لمخاطر فيروس كورونا المستجد.وحث فريق بايدن الناس على البقاء في منازلهم، وتم تقليص التذاكر من 200 ألف تذكرة يتم طرحها، إلى نحو 1000 تذكرة فقط لأعضاء الكونجرس والرؤساء السابقين وكبار الشخصيات.