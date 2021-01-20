دون حضور شعبي.. عقد الاجتماع الأسبوعي لإيبارشية ملوي «أون لاين»

تبث إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للكتاب المقدس.ويأتي الاجتماع دون حضور شعبي، وذلك عبر تقنية البث المباشر «أون لاين»، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنائس، أمس الثلاثاء، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.