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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد في التعاملات المبكرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:13 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة و"إيه.إس.إم.إل" المصنعة للرقائق عن تحديثات أرباح مشجعة، فضلًا عن تطلع المستثمرين لحزمة تحفيز مالية أمريكية كبيرة مع تولي جو بايدن السلطة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% في المعاملات المبكرة.

وانعكست المعنويات المتفائلة في الأسواق العالمية على البورصات الأوروبية بعدما دعت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إنفاق مالي كبير بإلقاء الضوء على الحاجة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وكانت أسهم السلع الفاخرة الدافع الأكبر للارتفاع بعد أن سجلت ريتشمونت زيادة خمسة بالمائة في المبيعات الفصلية بقيادة نمو قوي في علاماتها التجارية للحلي في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

وزاد سهم المجموعة 4.8% فيما ارتفع سهم سواتش جروب المنافسة 2.9%.

وقفز سهم بربيري البريطانية 4.4% بعد إعلان الأرباح.

وصعد سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج 2.1% بعدما حققت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام، وقالت إنها تلقت طلبيات قوية لعام 2021.

وسجل مؤشر ميب الإيطالي أداء أفضل من سائر الأسواق بعدما اجتاز رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اقتراعًا بالثقة في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مما يتيح له البقاء في منصبه بعد انسحاب حزب صغير شريك من الحكومة الائتلافية في الأسبوع الماضي.

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